In quel di Londra, a Buckingham Palace, la Regina Elisabetta II ha pubblicato un annuncio di lavoro. Sono ufficialmente aperte le candidature.

Direttamente Buckingham Palace la Regina Elisabetta II ha diramato l’annuncio e immediatamente la notizia ha fatto il giro del mondo. Sua Maestà ha bisogno di personale ed è pronta a offrire interessanti contratti di lavoro per una posizione lavorativa specifica: al castello di Windsor, luogo dove la famiglia reale festeggerà il Natale, stanno cercando un nuovo giardiniere da inserire nello staff.

“Dovrà aiutare a plasmare il futuro dei giardini di Windsor, che migliaia di persone ammireranno”, si legge nell’annuncio pubblicato. La posizione, come scritto nel comunicato, è a tempo indeterminato, con uno stipendio di 19.500 sterline all’anno che al cambio in euro sarebbero 1600 al mese.

LEGGI ANCHE:

Regina Elisabetta, ‘cercasi personale a palazzo’: stipendio e posizioni aperte

Il comunicato ufficiale diramato dalla Regina Elisabetta II per la figura da giardiniere da inserire al castello di Windsor però non si ferma allo stipendio. Il lavoro, si legge, prevede un impiego dal lunedì al venerdì e occasionalmente nei weekend. Le candidature sono ufficialmente aperte e chi interessato, cliccando qui, potrà inviare la sua candidatura entro e non oltre il 5 gennaio 2022.

“Ti verrà chiesto di pianterai nuovi arbusti, bulbi e fiori stagionali, assicurandoti che continuino a fornire un ambiente spettacolare per un edificio storico. Unendoti al team di giardinieri, contribuirai a garantire che i terreni del Castello di Windsor e le aree circostanti siano mantenuti ai più alti standard”.