Rai, amatissimo conduttore in quarantena: le sue condizioni di salute

Focolaio Covid-19 negli studi Rai, con un amatissimo conduttore che finisce in quarantena: andiamo a vedere le sue condizioni di salute.

Nella serata di ieri la Rai ha mandato in onda la finale di Ballando con le Stelle, che però è iniziata subito in salita per Milly Carlucci che ha dovuto avere a che fare con un focolaio Covid. Nonostante i numerosi inconvenienti, la conduttrice è stata comunque impeccabile. Infatti la Carlucci ha dovuto avere a che fare con le assenze del regista Luca Alcini e di Alberto Matano, che fa parte del trio di opinionisti. Infatti entrambi sono attualmente in quarantena.

A dare l’annuncio ci ha pensato la stessa Milly Carlucci che, dopo aver annunciato il format della serata, ha poi dato la notizia che ha spiazzato tutto il pubblico. Infatti la presentatrice ha affermato: “Questa è stata l’edizione della ripartenza ed ecco che nel momento in cui stiamo per tagliare il traguardo, il destino ci mette lo zampino” – Milly ha poi continuato – “Questa sera abbiamo il nostro regista Luca Alcini in quarantena, che ci guarda da casa. Ma andiamo in onda con una squadra che non si ferma mai. A casa, per lo stesso motivo, c’è il nostro Alberto Matano“.

Rai, quarantena per Alberto Matano: “Vi seguo da qui”

Milly Carlucci ha quindi sorpreso tutti annunciando l’assenza di Luca Alcini e Alberto Matano, entrambi in quarantena precauzionale. Così la conduttrice ha deciso di collegarsi direttamente con Matano, che ha quindi deciso di tranquillizzare il pubblico. Infatti la scelta del presentatore è stata quella di rimanere a casa nonostante il tampone negativo. Alberto negli ultimi giorni è stato in contatto con una persona positiva al Covid-19.

Accolto in collegamento da Milly Carlucci, Matano ha comunicato ai telespettatori: “Mi fa una certa impressione essere qui a distanza, ma anche a distanza sono pronto a consegnare il tesoretto. Voglio solo dire, per rassicurare prima che si scateni il panico, che sto benissimo. È tutto negativo“. Il conduttore de ‘La Vita in Diretta’ ha poi concluso: “Sono entrato in contatto indiretto con una persona positiva al virus. Per precauzione e responsabilità personale, ho scelto di rimanere a casa, ma è tutto a posto. Speriamo che continui così. Vi seguo da qui“.