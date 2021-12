Meteo, Natale con il vortice ciclonico: arriva il gelo russo

In vista delle feste di Natale avremo un meteo condizionato dal gelo russo. Vortice ciclonico sull’Italia: in arrivo piogge e neve sul Paese.

Nei prossimi giorni le condizioni meteo italiane potrebbero precipitare a causa dell’arrivo di un vortice ciclonico. Infatti le festività natalizie saranno condizionate da tanta pioggia e neve copiosa. Inoltre gli ultimi aggiornamenti vedono una serie impulsi freddi e perturbati pronti a colpire l’Italia. Sarà quindi una fine dell’anno ricca di sorprese. A sospingere la vasta perturbazione ci penseranno le correnti polari, che colpiranno prima Isole Britanniche e poi anche la Francia.

L’aria quindi risulterà più umida e relativamente meno fredda. Inizialmente le precipitazioni colpiranno le regioni del Centro-Nord, per poi estendersi anche sulle zone meridionali. Le sorprese meteorologiche, però, sembrano essere dietro l’angolo, visto che per Natale sono previste piogge, temporali e addirittura delle nevicate sul paese. Nel corso di questa domenica l’unica insidia sul paese dovrebbe essere un pò di nebbia in Val Padana.

Meteo, sole in prevalenza su tutta la penisola: le previsioni

In attesa dell’arrivo delle correnti gelide dalla Russia, l’Italia si gode gli ultimi giorni di sole. Infatti anche durante questa domenica avremo una situazione soleggiata su tutto il Paese. Le temperature però si stanno irrigidendo, e pre-annunciano il maltempo in vista delle festività natalizie. Andiamo quindi a vedere cosa succederà nelle prossime ore sui tre settori principale della penisola.

Sulle regioni del Nord Italia avremo ancora tempo stabile ma con nebbie diffuse e persistenti sulla Val Padana. Altrove invece avremo una situazione soleggiata ma con nubi in graduale aumento in Liguria. Le temperature massime rimarranno stabili tra i 6 ed i 10 gradi, mentre in Liguria si toccheranno picchi fino a 14 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo una situazione stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Durante le ore serali le nubi colpiranno le regioni Tirreniche, specialmente la Toscana. Anche qui avremo le temperature in netto calo, con massime che oscilleranno dagli 8 ai 13 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo un tempo in graduale miglioramento, con più sole, anche se alternato ancora a nubi irregolari. Inoltre durante questa domenica non ci saranno fenomeni da segnalare. Le temperature restano stazionarie con massime che si stabilizzeranno tra i 9 ed i 14 gradi.