Isola dei Famosi 2022, opinionisti e naufraghi: spuntano nuovi nomi

A marzo il GF Vip 6 lascerà la scena all’Isola dei Famosi 2022. Intanto sul web spuntano nuovi nomi su naufraghi e opinionisti: che indiscrezione

La nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2022 si prepara a ripartire. Intanto sul web circolano indiscrezioni su i primi nomi scelti da Ilary Blasi per formare il cast di naufraghi. A lanciare altri due nomi è stato il giornalista Gabriele Parpiglia a Casa Chi su Instagram.

Parpiglia ha parlato di due papabili naufraghi: il primo è Gianmarco Onestini. Il fratello dell’ex volto di Uomini e Donne, Luca Onestini, è stato premiato come volto di rivelazione in Spagna dove ha partecipato ad un Realiy. “In questo momento sono cominciate le trattative per cercare di portare Gianmarco Onestini nell’Isola dei Famosi Italiana”, ha detto Parpiglia.

Il giornalista ha poi continuato: “Secondo me però, col fatto che in Spagna abbia trovato un successo notevole, è difficile“: Infine Parpiglia ha parato di un’altra trattativa aperta per Ilary Blasi: Alessia Fabiani. La bellissima showgirl, però, a casa avrebbe una situazione complicata da gestire.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> GF Vip 6, concorrente sopravvissuta all’attentato di Barcellona: “E’ stato tremendo”

Isola dei Famosi 2022: l’indiscrezione di Parpiglia lascia tutti senza parole

Stando all’ultima indiscrezione lanciata da Gabriele Parpiglia a Casa Chi su Instagram, Gianmarco Onestini e Alessia Fabiani potrebbero essere due concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022. Nel caso della showgirl, però, il giornalista ha dichiarato: “Alessia Fabiani ha dei bimbi piccoli a casa, quindi bisogna capire“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Alfonso Signorini, momento di sconforto per il conduttore: il weekend inizia male

Attenzione poi agli opinionisti che affiancheranno la Blasi in studio. Parpiglia anche in questo caso si è lasciato scappare un nome pazzesco: Amanda Lear. Stando a quanto dichiarato dal giornalista, il nome della cantante entra di prepotenza. Ma anche in questo caso ci sarebbe un problema: “Per dirti ‘Ciao’ ha un cachet astronomico.. quindi vedremo!”. Insomma, i nomi sui probabili naufraghi e opinionisti continuano a venire fuori ma è ancora tutto da decidere. Come dice Parpiglia: “Staremo a vedere!”.