GF Vip 6, incidente bollente in confessionale: “Era nudo!” – VIDEO

Un incidente bollente nel confessionale del GF Vip 6 raccontato con tanta ilarità agli altri coinquilini della Casa

Un sabato sera movimentato nella Casa del GF Vip 6 con un incidente bollente tra i coinquilini. A raccontarlo è stata l’ex protagonista di Uomini e Donne, Sophie Codegoni, che è corsa da Giacomo Urtis che ieri ha vestito i panni da DJ.

Alla console, Sophie Codegoni ha raccontato di essere entrata in confessionale ed aver trovato Alessandro Basciano completamente nudo creando imbarazzo tra i due.

GF Vip 6, Sophie Codegoni trova Alessandro Basciano nudo in confessionale: la reazione

Come ripreso dagli occhi sempre vigili del GF Vip 6, quando Sophie Codegoni ha trovato Alessandro Basciano nudo in confessionale è corsa a raccontarlo a Giacomo Urtis impegnato in console: “Mi sono ritrovata in confessionale con Alessandro nudo. Come ti sembra questo dj? Non professionale? Lui faceva le battute e io ho detto: “Vabbè, torno dal mio dj che non sei tu” e me ne sono andata”.

Intanto, sempre Alessandro Basciano è stato protagonista di una nottata particolare con Soleil Sorge. L’ex Temptation Island, infatti, ha tentato più volte di abbracciare l’ex tronista di Uomini e Donne che però si è dimostrata restia, tant’è che lui ad un certo punto si è girato e messo a dormire. Tuttavia, sembrerebbe che prima della scena ripresa ce ne fosse un’altra in cui i due erano molto intimi.