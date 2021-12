Focolaio Covid sul set di una seguitissima serie tv: Netflix blocca tutto!

Scoppia il focolaio Covid sul set di una delle serie Netflix più famose al mondo: interrotte le riprese in anticipo.

È un momento critico per il Regno Unito che sta avendo a che fare con una nuova ondata di casi Covid-19. Infatti già nel recente passato a causa del virus sono state bloccate le riprese di ‘Bridgerton‘ e ‘House of The Dragon‘. Adesso invece tocca ad un’altra amata serie del catalogo Netflix, ossia, ‘The Crown‘, con la piattaforma di streaming che ha deciso di bloccare i lavori per la quinta stagione.

Quindi la serie avrebbe anticipato le consuete vacanze natalizie dopo aver accertato ben 8 casi di positività al Covid-19 tra i membri della troupe. Le riprese dovrebbero riprendere solamente ad inizio 2022. A riportare questa indiscrezione ci ha pensato uno dei tabloid più importanti della Gran Bretagna come il ‘Daily Mail‘. Andiamo quindi a vedere le ultime notizie riguardanti la famosa serie Netflix.

Netflix, ‘The Crown’ bloccato dal Covid-19: le riprese riprenderanno nel 2022

Le riprese di The Crown 5 riprenderanno a Gennaio 2022. Imelda Staunton e il cast torneranno a produrre i dieci episodi inediti per la nuova stagione della serie televisiva. Inoltre nelle ultime ore un portavoce della famosa piattaforma streaming ha fornito ai fan alcune delucidazioni sul blocco delle riprese.

Infatti sul portale Variety si legge: “The Crown ha terminato le riprese un giorno prima del previsto a causa di alcuni casi positivi all’interno del team” – continua – “Vogliamo garantire così la sicurezza degli altri e fare in modo che tutti i membri della produzione possano godersi la pausa natalizia in compagnia dei loro cari“. Il ritorno al lavoro sulla serie ci sarà solamente ad inizio 2022, con i fan che chiedono a gran voce i 10 episodi inediti.