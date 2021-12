Domenica In, scintille in studio tra Mara Venier e Sabrina Salerno: che scontro – VIDEO

Durante la puntata di Domenica In del 19 dicembre si è commentato insieme ai protagonisti l’ultima puntata di Ballando con le Stelle: ecco perchè fra Mara Venier e Sabrina Salerno si sono viste scintille ed il pubblico si è arrabbiato.

La finale di quest’anno di Ballando con le Stelle si è trascinata dietro tantissime polemiche. Morgan ha diviso il pubblico quando è tornato a criticare gli opinionisti Mariotto e Selvaggia Lucarelli, etichettandoli come incompetenti. Inoltre, i fan delle diverse coppie non hanno mancato di manifestare il loro scontento per il verdetto finale.

LEGGI ANCHE >>> Da Ballando con le Stelle a Domenica In: Mara Venier ha scelto proprio lui

NON PERDERTI >>> Mara Venier, che batosta! Arriva la conferma che nessuno aspettava

La polemica, in un qualche modo, si è trascinata fino alla puntata di Domenica In del giorno successivo, il 19 dicembre. Come al solito, l’inizio del programma di Mara Venier è stato dedicato a Ballando con le Stelle, con tutti gli ospiti presenti in studio a commentare le ultime sfide ed il verdetto che ha visto vincere Arisa e Vito Coppola.

Mara Venier e Sabrina Salerno, i motivi dello scontro

Sabrina Salerno è stata apprezzatissima, ma si è fermata sul terzo gradino del podio di Ballando con le Stelle. Ha commosso quando ha definito il suo insegnante di ballo, Samuel Peron, come il miglior coreografo della trasmissione, dichiarandosi “forse non all’altezza” di esibirsi con lui. Anche durante Domenica In ha cercato di dire la sua.

LEGGI ANCHE >>> Mara Venier, che batosta! Arriva la conferma che nessuno aspettava

Mara Venier, però, l’ha interrotta bruscamente, per dirigersi verso Arisa, che comunque è la vincitrice del programma. Sabrina Salerno non ha potuto dunque finire il suo ragionamento, e così, di nuovo, il pubblico di Ballando con le Stelle si è diviso. In molti hanno giudicato l’atteggiamento della conduttrice è stato troppo stizzito e permaloso.

Ecco il video dello scontro nello studio di Domenica In fra Sabrina Salerno e Mara Venier: