Claudio Baglioni, risveglio da incubo: cattive notizie per l’artista

Risveglio da incubo per Claudio Baglioni. Il cantautore romano è stato completamente asfaltato da Milly Carlucci: tutti i dettagli

Scontro tra titani nella serata di ieri, sabato 18 dicembre 2021. Il palcoscenico televisivo ha visto scontrarsi Claudio Baglioni e Milly Carlucci con due ultimissime puntate: il risultato è stato deludente per il cantautore romano. Baglioni su Canale Cinque, al timone di Uà – Uomo di Varie Età ha raccolto davanti al piccolo schermo 2.082.000 spettatori con uno share del 13.4%.

Risultato di gran lunga superiore, invece, quello portato a casa da Milly Carlucci. La conduttrice televisiva al timone dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle su Rai uno, ha appassionato 4.027.000 spettatori pari al 28% di share. La 16esima edizione del talent show è stata vinta da Arisa e Vito Coppola.

Claudio Baglioni battuto da Milly Carlucci: l’ultimo appuntamento di Ballando con le Stelle lo ha completamente asfaltato. Le preferenze del pubblico

Come dicevamo, questa mattina per Claudio Baglioni il risveglio è stato da incubo. Il cantautore e conduttore è stato, in termini di ascolti, completamente asfaltato da Milly Carlucci che si è postata a casa il 28% di share con l’ultima puntata di Ballando con le Stelle.

Ma veniamo adesso alle atre reti televisive ed ai programmi in onda. Italia Uno ha proposto Daddy’s Home 2 riuscendo a conquistare l’attenzione di 1.094.000 spettatori con il 5.4% di share. Su Rai3 Sapiens – Un solo Pianeta ha raccolto 975.000 spettatori con il 5.3% di share.

Su Rai2 la serie televisiva S.W.A.T. ha tenuto incollati davanti al video 1.076.000 spettatori con il 5% di share. A seguire Clarice 396.000 spettatori pari al 2.2%. Su Rete4 007 – Zona pericolo ha appassionato 580.000 spettatori pari al 3.2% di share.

Su La7 il finale di Versailles ha catturato l’attenzione di 208.000 spettatori pari all’1.4% di share. Tv8 ha proposto Natale a Washington riuscendo ad interessare 355.000 spettatori e l’1.7% di share. Infine sul Nove Erba – Storia di un Massacro ha raccolto 303.000 spettatori con l’1.5% di share.