Arisa e quel disturbo da cui è affetta da anni: confessione choc!

Una delle protagoniste dell’ultima edizione di Ballando con le stelle ha fatto una confessione ai suoi tantissimi fan. Non può farlo per un motivo specifico. Di cosa si tratta.

L’ultima edizione di Ballando con le stelle 2021 si è conclusa sabato 18 dicembre con Arisa che si è aggiudicata la vittoria finale. Seconda Bianca Gascoigne e terzo Morgan a cui il risultato gli è stato stretto ed ha attaccato la giuria. Il verdetto finale dell’ultima puntata dello show condotto dalla straordinaria Milly Carlucci, ha commosso ed emozionato le persone in studio e il pubblico da casa.

La puntata si è aperta con la gara che ha visto sei coppie competere per il primo posto: Arisa e Vito Coppola, Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale, Federico Lauri e Anastasia Kuzmina, Morgan e Alessandra Tripoli, Sabrina Salerno e Samuel Peron e, infine, Valeria Fabrizi e Giordano Filippo. Tutti i ballerini hanno dato il meglio in questa competizione, ma Arisa è riuscita a trasmettere qualcosa in più dei suoi colleghi.

Ballando con le stelle, protagonista confessa: “Non posso farlo per questo motivo”

Su Instagram, qualche tempo fa, la stessa Arisa ha rivelato un suo dramma. La cantante lucana, che nel suo palmares vanta anche il titolo di vincitrice del Festival di Sanremo, ha infatti spiegato in una delle IG Stories il motivo che la spinge a portare i capelli corti. Arisa aveva chiesto ai fan un consiglio sul nuovo taglio di capelli e a tale domanda, i follower hanno chiesto perché non non li lascia crescere.

Come riporta il Giornale, Arisa ha scritto «Non mi faccio crescere i capelli, perché quando li ho lunghi me li strappo». Che, sempre secondo il noto sito, soffrirebbe di tricotillomania: un disturbo ossessivo compulsivo che induce chi ne soffre a strapparsi i capelli quando sono sotto stress.

Arisa dunque sognerebbe una lunga chioma, ma a causa di questo problema non potrebbe tenerla. I fan comunque sono con lei: «Grande Arisa».