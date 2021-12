WhatsApp, è possibile scoprire chi ci aggiunge: il trucco è davvero semplice

Spunta su WhatsApp un trucco semplice per scoprire chi aggiunge il vostro numero sul cellulare: andiamo a vedere come fare.

Sono tantissime le novità aggiunte da WhatsApp nel corso di quest anno. Nonostante ciò l’applicazione di messaggistica istantanea non è un social come gli altri. In questi mesi gli sviluppatori stanno avvicinando il servizio ad app come Instagram e Facebook, ma ad oggi per l’utente non è ancora possibile scoprire chi lo aggiunge in rubrica. Andiamo quindi a vedere il trucco che ci permette di sapere chi ha aggiunto il nostro numero.

Questo trucco potrà essere sperimentato stesso all’interno di WhatsApp. Ci servirà quindi inviare un messaggio in l’invio di un messaggio con modalità broadcast, la cui funzione è quella di mandare un messaggio ad un insieme di persone senza doverlo riscrivere ogni volta. Una volta inviato il messaggio in questa modalità, sarà l’applicazione stessa a dirvi chi ha ricevuto il messaggio e quali dei contatti in rubrica avrà a sua volta il vostro numero.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Netflix, calano sensibilmente i prezzi: gli utenti possono festeggiare

WhatsApp, come rimuovere le spunte blu: trucco pratico e veloce

WhatsApp ancora oggi è il servizio leader al mondo per la messaggistica istantanea. L’applicazione di Menlo Park nel corso di questo anno si è più volta rinnovata, con nuove funzioni ed accorgimenti estetici. Un grande problema, però, resta la difesa della privacy. Infatti ancora oggi ci sono milioni di utenti che disprezzano le ‘Spunte blu‘, ossia la verifica di lettura del messaggio. Ma esiste un modo per eliminare queste spunte.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Cashback, la decisione fa felici gli italiani: sarà un super Natale

Infatti per eliminare completamente le spunte blu bisognerà andare su Impostazioni e successivamente su Chat e ‘Disattiva la Conferma di Lettura‘. L’unica differenza tra iOS e Android resta solamente la modalità di accesso alle impostazioni. Infatti su Android le troviamo in alto a destra. Mentre su iPhone le troveremo l’accesso in basso a destra. Ricordiamo che la conferma di lettura, così, non verrà visualizzata né per i messaggi inviati, né per quelli ricevuti.