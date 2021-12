Uomini e Donne, ex tronista positivo al Covid: le sue condizioni – VIDEO

Non è un bel periodo questo per un ex tronista di Uomini e Donne. Dopo la fine della sua storia d’amore, arriva la notizia della positività al Covid-19

Ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato in queste ore su Instagram di essere risultato positivo al Covid-19. Si tratta del bel romano Matteo Fioravante che dopo la rottura con Noemi Baratto deve affrontare quest’altro piccolo problema. Il 24enne ha deciso di condividere con i suoi fans la notizia attraverso una Insta Stories dove ha mostrato l’esito del test rapido: positivo.

Per ammazzare il tempo Fioravante ha poi lanciato il box delle domande: “Chiedetemi quello che volete”. Ed ecco che in tanti non hanno perso occasione per mandargli messaggi di sostegno o addirittura per esprimergli il proprio ‘amore’: “Io voglio stare con te per sempre Mattè”. Ma tornando al suo annuncio, Matteo nel video è sembrato abbastanza annoiato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Cecilia Rodriguez incinta? Arriva l’annuncio ufficiale della sorella di Belen

Matteo Fioravante, ex tronista di Uomini e Donne, positivo al Covid-19: le sue condizioni

Matteo Fioravante ha annunciato di essere positivo al Covid-19 attraverso una Insta Stories dove ha mostrato l’esito del test rapido. Nel video il bel 24enne romano è apparso con l’umore a terra: “E vabbè!”, ha esclamato sbattendo il palmo della mano sulla fotocamera del cellulare.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Alex Belli torna al GF Vip: è la resa dei conti

CLICCA QUI PER VEDERE I VIDEO DI MATTEO FIORAVANTE>>> Ex tronista di Uomini e Donne positivo al Covid: l’annuncio attraverso le Insta Stories

Ma prima che i fans si potessero preoccupare per il suo stato di salute, Fioravante ha pubblicato un messaggio dove ha rassicurato tutti: “Volevo solo dirvi che sto bene.. L’unica cosa è che non sento gli odori, ma per il resto sto bene”. Adesso non ci resta altro che attendere nuovi aggiornamenti e augurare all’ex tronista di Uomini e Donne una pronta guarigione.