Torino, due operai morti nel crollo di una gru, un residente: “È stato orribile”

Due operai sono morti nel crollo di una gru da cantiere su un palazzo di sette piani in via Genova, a Torino. Un terzo è stato portato all’ospedale Sto in codice rosso, insieme a tre passanti che sono rimasti feriti. Uno di loro era all’interno della sua auto.

Sul posto sono intervenute quattro quadre Usar dei vigili del fuoco.

La ricostruzione della vicenda: “È stato terribile”

Il crollo è avvenuto intorno alle 10 di questa mattina, sabato 18 dicembre. La gru, per motivi in fase di accertamento, ha ceduto durante l’allestimento del cantiere, ed è collassata su un palazzo di sei piani. Il cantiere riguardava il rifacimento del tetto del palazzo. “La gru era già montata – ha spiegato un vigile del fuoco – non si riesce a capire cosa sia accaduto”.

Al momento del tragico incidente gli operai si trovavano sulla piattaforma per montare il braccio della gru. La strada è stata chiusa al traffico dalla polizia municipale. Oltre ai vigili del fuoco, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, lo Spresal dell’Asl di Torino e la polizia.

“Abbiamo sentito un forte boato, ci siamo affacciati al balcone e abbiamo visto la gru stesa lungo la strada – racconta all’Ansa un residente della zona – è stato terribile”.