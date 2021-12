Stefano De Martino si toglie un sassolino dalla scarpa: retroscena con Belen

Stefano De Martino è tornato a parlare del rapporto che lo ha legato a Belen Rodriguez per lungo tempo, e da cui è anche nato il figlio Santiago. Ecco cosa ha raccontato in una recente intervista.

Stefano De Martino ha ormai deciso di mettersi alle spalle la sua carriera di ballerino per tentare quella di conduttore televisivo. Di sicuro, il suo cambio di direzione professionale sta incuriosendo molto i suoi fan, mentre ha lasciato molto delusa la sua ex insegnante di Amici, Alessandra Celentano, che ogni tanto lo punzecchia sui social media.

LEGGI ANCHE >>> Cecilia Rodriguez incinta? Arriva l’annuncio ufficiale della sorella di Belen

NON PERDERTI >>> Belen si è già rifatta una vita? Beccata fuori a cena con un noto attore – VIDEO

Questo cambio di professione lo ha anche portato ad una gestione diversa della sua immagine. Se in passato ha accettato di posare per un noto marchio di intimo, oggi non si sentirebbe più credibile come presentatore a posare seminudo. Inoltre, sente l’esigenza di mostrare qualcosa in più di sè stesso rispetto al passato.

Belen e Stefano De Martino: l’etichetta che non piace

Guardando al passato, infatti, Stefano De Martino non nasconde di aver molto sofferto per essere stato etichettato “Signor Belen“. L’immagine della compagna aveva rischiato di schiacciarlo. A ben pensarci, però, anche lui ammette che se dovesse ripensare ai suoi 23 anni, probabilmente anche lui si sarebbe etichettato così.

LEGGI ANCHE >>> Belen Rodriguez-Antonino rottura definitiva? Lo spirito natalizio non lascia dubbi – FOTO

Stefano è molto orgoglioso del prossimo progetto che porterà in televisione. Si chiamerà Bar Stella, ed il nome è quello dell’attività che gestiva suo nonno. Oggi non c’è più nè il bar nè suo nonno, ma lui intende con quest’operazione riportare in auge un tipo di televisione romantica e positiva, familiare e palesemente ispirata a Renzo Arbore.

Ecco l’intervista concessa a La Repubblica da Stefano Martino dove parla del suo nuovo programma Bar Stella. Lo si potrà vedere in seconda serata su Rai 2 il 28 dicembre: