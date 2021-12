Royal Family, Harry e Meghan l’hanno fatta grossa: incredibile decisione proprio in queste ultimissime ore

Correva l’anno 2017 e il principe Harry era fresco di proposta di matrimonio alla sua amata Meghan Markle. In vista del matrimonio dell’anno seguente non restava che organizzare anche l’addio al celibato, ovviamente in grande stile. Non tutti sanno che a pensare alla grande notte (in realtà più d’una), fu addirittura la stella dell’atletica mondiale Usain Bolt. Il giamaicano, all’epoca ancora in attività, si offrì spontaneamente di organizzare “l’addio alla libertà” del suo amico. Dichiarò addirittura di aver ideato un ‘trittico’, Las Vegas, Kingston, Londra, per divertirsi per bene prima del grande passo. Un legame con la coppia reale che evidentemente è andato perdendosi con il passare degli anni. Poco tempo fa, l’ex velocista ha dichiarato al Sun: “Non parlo con Harry da un bel po’. Ha cambiato vita rapidamente, lasciandosi il passato alle spalle. Mi piacerebbe comunque restare in contatto”.

Royal Family, Harry e Meghan l’hanno fatta grossa: un isolamento che coinvolge anche Usain Bolt

Usain Bolt ha fatto riferimento al nuovo approccio che i Sussex hanno avuto dalla nascita dei proprio figli, Archie e Lilibet. Un nuovo modo di intendere la vita, con altre priorità e decisamente meno mondanità. Come sottolineato alla rivista People, dal truccatore della duchessa, Daniel Martin: “Sono come un quartetto, hanno trovato uno splendido ritmo. Sono davvero felici così”. Quasi un isolamento volontario dall’esterno che si è andato ingigantendo anche a causa del Covid.

Un altro esperto Royal, come Piers Morgan, ha spiegato al Mirror: “Già alla festa di nozze, lei ha fatto fuori tanti amici del principe a favore dei suoi. Harry sente in America la mancanza di molte persone”. Insomma una ‘bolla’ esistenziale che riguarda forse più il principe che la bella attrice. Chissà che in futuro questo non possa portare a dei problemi anche all’interno della coppia. Per ora sembrano più uniti che mai.