Regina Elisabetta, la decisione del principe Harry è assurda: ma com’è possibile?

Royal Family, l’incredibile retroscena: il principe Harry lo ha fatto davvero. Un episodio legato al Natale continua a far discutere

Venerdì prossimo sarà la Vigilia di Natale, un momento davvero speciale anche all’interno di Buckingham Palace. Le preoccupazioni legate alla variante Omicron potrebbero modificare il protocollo reale per le festività, con il probabile annullamento della consueta reunion di tutta la famiglia. Dal canto loro Harry e Meghan dovrebbero cogliere la palla al balzo per non tornare in Europa questo dicembre. I duchi del Sussex erano già in dubbio prima degli aumenti dei contagi e ora potrebbero essere certi della propria scelta. Liibet e Archie dovranno probabilmente rinviare la loro visita alla nonna, particolarmente triste di non poter vedere i propri nipoti così a lungo. Proprio in riferimento al Natale, un episodio del passato la riguarda da vicino con Harry.

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, durissima accusa al principe Harry: “Danneggia tutti!”

LEGGI ANCHE >>> Regina Elisabetta, durissimo colpo per sua Maestà: mazzata tremenda

Royal Family, l’incredibile retroscena: i regali stravaganti di Harry alla Regina Elisabetta

Come raccontato da alcuni esperti di Buckingham Palace, i reali non sono nuovi a scambiarsi regali stravaganti e spesso esilaranti durante le festività natalizie. il secondogenito di Carlo e Diana è però andato veramente oltre, con due doni fuori dall’immaginazione. Secondo la biografia non ufficiale del principe, un Natale ha comprato a Sua Maestà una cuffia da doccia con una frase scherzosa scritta sopra. Un altro invece le ha portato un Big Mouth Billy Bass, ovvero un pesce giocattolo che risiede ancora nella dimora di Balmoral. I regali stravaganti sono una caratteristica comune per i Sussex, visto che anche Meghan ne fece uno sui generis alla regina. Qualche anno fa, nel suo primo natale a Sandringham, le prese un criceto giocattolo che recitava una filastrocca. A quanto pare Elisabetta II sembra aver riso a crepapelle una volta aperto la scatola. Sua Maestà sa stare agli scherzi.