Paura per l’ex tronista di Uomini e Donne: malore per il figlio durante la notte

Grande paura per un ex tronista di Uomini e Donne e la sua compagna. Il figlio questa notte ha avuto un malore: come sta adesso.

Momenti di grande paura per Aldo Palmeri ed Alessia Cammarota, rispettivamente ex tronista e corteggiatrice di Uomini e Donne. I due hanno avuto una notte movimentata, a causa del figlio. Infatti nel pieno del sonno, la coppia ha udito il figlio vomitare. Attimi quindi di grande paura per Palmeri e Cammarota che è riuscita a risolvere il tutto con calma, solamente all’indomani.

A spiegare tutto sui social ci ha pensato Alessia, rivelando che il secondogenito di 4 anni ha mangiato e nascosto una merendina che gli avrebbe portato dei crampi alla pancia e senso di nausea. Nonostante ciò non sembravano esserci segnali preoccupanti, visto che subito dopo il bimbo ha iniziato a giocare con il fratellino. La storia della Cammarota però ha attirato tantissime critiche specialmente da parte delle tante mamme presenti su Instagram.

Uomini e Donne, malore per il figlio di Alessia Cammarota: come sta adesso

Alessia Cammarota ha così voluto raccontare sui social la terribile esperienza vissuta con il figlio. Infatti il bimbo avrebbe mangiato e nascosto una merendina, che durante la notte lo ha fatto sentire male. Prima della merendina la famiglia aveva cenato con una pizza, e secondo le mamme social sarebbe stata proprio quest’ultima il motivo del malore. La Cammarota però ha voluto rassicurare tutti, rivelando che la pizza d’asporto era di ottima qualità. Inoltre sempre Alessia ha rivelato che il piccolo Palmieri non sta molto bene anche a causa di un virus influenzale rimediato a scuola.

A causa delle critiche l’ex corteggiatrice si è lasciata andare ad un duro sfogo. Tramite le stories di Instagram, Alessia ha scritto: “Nessuno mi ha insegnato ad essere madre, giorno dopo giorno imparo ad esserlo un po’ di più. Imparo dai miei errori, ascoltando e soprattutto osservando i miei figli” – ha poi concluso – “Non sono una mamma perfetta, non lo sarò mai. Ma ancora oggi, dopo sei anni, quando mi dicono “non stai facendo un buon lavoro” il mio cuore si frantuma in mille pezzi“.