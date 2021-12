Open Arms, Salvini: “Orgoglioso di ciò che ho fatto. Loro infrangono regole e a processo vado io”

Primo giorno di testimonianze nel processo che vede a giudizio Matteo Salvini per il caso Open Arms: l'ex ministro dell'Interno è indagato per sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio. In sintesi: secondo la procura, Salvini doveva concedere lo sbarco ai migranti sulla nave Open Arms dopo la pronuncia del Tar del Lazio; secondo l'avvocato di Salvini, Giulia Bongiorno, l'intervento su Open Arms "non era competenza italiana. Inoltre la nave era costantemente controllata e assistita." Salvini: "Parliamo di una nave che batte bandiera spagnola, che ha gironzolato per 15 giorni nel Mediterraneo e che ha rifiutato di andare a Malta e in Tunisia. Loro infrangono le regole e a processo va il ministro che ha difeso il suo Paese."