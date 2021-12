La bambina nella foto oggi è una star del cinema e la più bella e desiderata di tutte. Il suo viso è rimasto pressoché uguale: in molti l’hanno riconosciuta a una prima occhiata.

La protagonista di oggi è nata il 14 aprile 1985 a Catania. Ha vissuto ad Acireale dove ha frequentato il Liceo classico “Gulli e Pennisi” e poi la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Catania, però non portando a termine gli studi. Il sup sogno era quello di entrare a far parte del mondo dello spettacolo e così ha partecipato al concorso Miss Italia 2008 con il titolo di Miss Prima dell’Anno 2008. Vinse il titolo di Miss Italia dopo essere stata eliminata e successivamente ripescata. Da quel momento ha inizio la sua carriera.

Nel 2009 entra nella famiglia Rai per condurre in coppia con Arnaldo Colasanti Unomattina estate e con Massimo Giletti Mare Latino. Stesso anno, dal 26 settembre 2009 ha condotto, insieme a Tiberio Timperi, su Rai 2, Mattina in famiglia. Nel 2010 arriva il debutto come attrice sia al cinema con il film Genitori & figli – Agitare bene prima dell’uso, sia sul piccolo schermo con il film TV Il ritmo della vita.

Oggi è una star del cinema e la più desiderata di tutte: la riconosci?

Le sue doti artistiche l’hanno portata a continuare entrambe le professioni, ossia quella di conduttrice e attrice. Una soddisfazione dopo l’altra che l’hanno portata ad affiancare icone del cinema italiano come Terence Hill, in Un Passo dal cielo, e Raoul Bova e Luca Argentero in Fratelli Unici.

Nel 2021 esordirà al cinema nei panni di Eva Kant nel film Diabolik diretto dai Manetti Bros., in cui sarà affiancata da Luca Marinelli. Come avrete sicuramente capito, la bambina nella foto è Miriam Leone.