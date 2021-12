Mediaset ci ripensa: cambia tutto al GF Vip 6 a gennaio!

Nuova decisione per Mediaset in vista di Gennaio. Cambia tutto per il GF Vip 6: andiamo a vedere cosa succederà al programa di Alfonso Signorini.

Dopo un inizio poco soddisfacente, il GF Vip 6 finalmente sta prendendo il volo. Nelle ultime puntate il reality condotto da Alfonso Signorini ha raggiunto un picco di share del 23,5%, un vero e proprio record stagionale. Questo ha fatto cambiare le carte in tavola della Mediaset, che stava addirittura pensando di ridurre la durata del format. Infatti adesso il Biscione è pronta a sfruttare tutti i benefit provenienti dall’amato reality show.

All’inizio del 2022 ci sarà un cambiamento nel palinsesto di Mediaset. La rete ha infatti deciso di mandare in onda un doppio appuntamento in prima serata ma con un dei giorni diversi. Infatti la diretta dalla casa più spiata dagli italiani andrà in onda lunedì e giovedì, con il Grande Fratello che perde quindi il prime time di venerdì sera. Publitalia però ha deciso di fare un passo indietro, confermando gli appuntamenti per venerdì 14, 21 e 28 gennaio.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Antonella Clerici, novità in vista: l’annuncio spiazza tutto il pubblico

GF Vip, cambia la programmazione per Alfonso Signorini: cosa sta succedendo

Per ora il GF Vip 6 dovrebbe occupare la prima serata di venerdì anche per il mese di gennaio. Qualcosa però potrebbe cambiare nel mese di febbraio, dove potrebbero arrivare altre fiction indicate per il venerdì come “Fosca” e “Viola come il mare“. Queste serie televisive potrebbero arrivare solamente nel secondo mese dell’anno, facendo quindi spostare la diretta del Grande Fratello.

POTREBBE INTERESSARTI >>> GF Vip 6, protagonista de L’Eredità tra i nuovi concorrenti: grande sorpresa

Le variazioni di palinsesto sono dietro l’angolo. Infatti sempre a Febbraio inizierà il 72esimo Festival di Sanremo. La kermesse musicale ogni anno macina share ed è una vera spina nel fianco per la programmazione Mediaset. Quindi resterà da vedere se per la prima settimana del secondo mese dell’anno il Biscione salterà una diretta del Grande Fratello Vip. Vedremo quindi quali saranno le sorti del reality, con i telespettatori pronti a scoprire le novità riguardanti o Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge.