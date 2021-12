GF Vip, ex concorrente molto amata finisce in ospedale: come sta adesso – VIDEO

GF Vip, ex concorrente molto amata finisce in ospedale: come sta adesso. Il post dal letto dopo l’operazione fa sorridere i fan

Mettere in pubblico le proprie disavventure private rientra nei doveri di un Vip. Specialmente se il finale è positivo, come è successo nelle ultime ore a Samantha De Grenet che ha fatto allarmare tutti i suoi fan.

Pochi mesi fa l’abbiamo rivista al Grande Fratello Vip 5 e in quell’occasione aveva raccontato della sua grande paura, quando le era stato diagnosticato un tumore al seno. Un problema fisico che ha brillantemente superato, diverso comunque da quello che adesso l’ha riportata su un letto d’ospedale.

Samantha ha postato nel quale sfruttando il più celebre successo di Britney Spears, ‘Oops!… I Did It Again’ confessa di esserci cascata di nuovo. O meglio, è di nuovo finita sotto i ferri, ma questa volta per un’operazione al menisco che le ha lasciato come ricordo una gamba fasciata e prossimamente le stampelle.

Un post condiviso da Samantha de Grenet (@samanthadegrenet)

GF Vip, ex concorrente molto amata finisce in ospedale: tanti i commenti al suo post

Samantha De Grenet non svela i motivi che l’hanno costretta a farsi operare, ma ringrazia il medico che ha condotto l’intervento. E promette che per un po’ starà tranquilla e si farà coccolare in famiglia. Ma affronterà ancora una volta tutto con il sorriso e con la sua voglia di positività.

In mezzo ai molti che le hanno fatto gli auguri di buona guarigione spiccano i messaggi di Carolina Marconi, Antonella Mosetti, Sabrina Ghio, Vittorio Brumotti e Nek. Ora comincia la seconda fase, quella della riabilitazione, ma la voglia di riprendersi in fretta non le manca.