“Non sono motivata a continuare”: concorrente lascia subito il GF Vip? – VIDEO

Subito dopo la ventottesima puntata del GF Vip 6, un concorrente ha avuto un crollo emotivo ed ha minacciato di lasciare la casa. Ecco di chi si tratta e quali sono le sue motivazioni per questo gesto.

Subito dopo la ventottesima puntata del GF Vip 6 del 17 dicembre, uno dei concorrenti è letteralmente crollato. In questi giorni gli inquilini sono stati chiamati ad esprimersi riguardo il loro futuro nel reality show. La finale è infatti stata posticipata al 14 marzo 2022, prolungando così la durata del programma.

Alcuni, come Francesca Cipriani, hanno deciso di lasciare per motivi personali. La maggior parte di loro, invece, ha deciso di accettare la sfida dell’estensione del reality. Fra loro c’è anche Jessica Hailé Selassié, che però sembrerebbe essersi pentita subito dopo la fine della puntata. La concorrente del GF Vip ha minacciato di lasciare subito la casa.

GF Vip 6, lo sfogo del concorrente: “Sono inutile, esco”

Quando Jessica è arrivata negli studi Mediaset, ha percepito una certa freddezza da parte del pubblico, che secondo lei è stato molto accogliente con Soleil. Si è dunque sentita respinta dal pubblico, e probabilmente ha paura di essergli piaciuta. Ha quindi paventato l’ipotesi di lasciare subito la casa del Gf Vip 6, sententosi inutile all’interno del gioco.

Giacomo Urtis ha provato a consolarla mentre piangeva, ma è sembrata irremovibile. Ci hanno dunque provato Miriana Trevisan, Giucas Casella e Manila Lazzaro. In particolare, quest’ultima ha confidato di essersi sentita come lei in passato nel mondo dello spettacolo: non bisogna però arrendersi ed essere fiduciosi nelle proprie possibilità.

Ecco un breve spezzone del lungo sfogo di Jessica Hailé Selassié all’interno della casa del Grande Fratello. Probabilmente all’origine del suo crollo c’è l’assenza della sorella Clarissa, che lei ha definito “la sua spalla” in quest’avventura.