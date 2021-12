GF Vip 6, distrutta l’auto di un concorrente: tutta colpa di un ubriaco

Piccolo inconveniente per uno dei concorrenti in gara al GF Vip 6. La sua automobile è stata distrutta da un autista ubriaco.

Nonostante sia ancora in gioco per la vittoria del GF Vip 6, gli autori del reality dovranno comunicare a Gianmaria Antinolfi un brutto inconveniente. Infatti l’auto dell’imprenditore napoletano sarebbe andata distrutta. A rivelare la clamorosa notizia ci ha pensato il giornalista Azzurra Della Penna, nel corso dell’ultima puntata di Casa Chi, chiedendo anche al collega Gabriele Parpiglia tutta la verità.

Stando alle prime notizie trapelate durante la trasmissione i fatti risalgono a qualche giorno fa quando un uomo, di cui non si sa ancora l’identità, si è intrufolato nel garage vicino la casa dell’imprenditore. Subito dopo l’uomo si è diretto verso la macchina distruggendo la prima macchina che ha trovato davanti. Inoltre l’auto in questione era proprio quella di Gianmaria. Andiamo a vedere cos’è successo.

GF Vip 6, distrutta l’auto di Gianmaria Antinolfi: la prima ricostruzione

Secondo le prime indiscrezioni riportate dal giornalista di cronaca rosa Gabriele Parpiglia, un uomo ubriaco sarebbe il responsabile di tutto. Infatti Parpiglia ha scritto: “La persona ubriaca non si sa per quale motivo ha scelto la macchina di Gianmaria“. Prima di colpire l’auto del gieffino, l’uomo ha rotto una bottiglia, utilizzata poi come arma. Inoltre stando al giornalista, l’auto sarebbe conciata male. Fortunatamente le forze dell’ordine hanno già individuato e catturato l’autore degli atti vandalici.

Resta da capire se si trattasse di un atto premeditato. Alle forze dell’ordine, però, l’autore del gesto avrebbe affermato: “No, era la prima macchina che mi ha fatto antipatia“. Quindi non si è trattato di un atto premeditato per fare un dispetto all’imprenditore. Inoltre non è tardata la denuncia del fratello di Gianmaria, che si è prontamente recato in questura per raccontare quanto successo. Adesso quindi ci sarà da capire se Alfonso Signorini comunicherà o meno la notizia ad Antinolfi.