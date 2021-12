GF Vip 6, Alex Belli ‘tradisce’ di nuovo: il colpo di scena spiazza tutti. Una decisione che alimenta i sospetti anche se lui nega tutto

Tra soap, reality e vita vera il confine è sempre troppo sottile, almeno per loro. Perché da qualche giorno Alex Belli e Delia Duran sono tornati a vivere come copia anche se la partecipazione dell’attore al GF Vip 6 aveva fatto temere a lungo i loro fan. Ma come stanno adesso realmente le cose, lo spiegheranno nella puntata di Verissimo in programma domenica 19 dicembre.

E dalle prime anticipazioni sembra chiaro che Belli abbia deciso di tradire nuovamente: in Casa lo aveva fatto con Soleil, ora però le volta le spalle per tornare con la sua compagna, minimizzando quello che è successo negli ultimi tre mesi. Anche se, come garantiscono lui e Delia, non esiste un copione scritto e non stanno mettendo in piedi una recita così come Belli non ha recitato nella Casa.

Ma se deve scegliere, l’attore non ha nessun dubbio. Il suo amore è Delia e continuerà ad essere così. “Lei è l’unica che riesce a capirmi. Ma io sono sempre me stesso, tutto quello che ho vissuto nella Casa è reale. Con Soleil abbiamo trovato una certa alchimia che ci ha unito anche se ad un certo punto siamo andati oltre”.

GF Vip 6, Alex Belli ‘tradisce’ di nuovo: parole durissime nei confronti della rivale

In effetti se ne sono accorti tutti e qualcuno tra il pubblico ha anche creduto che potessero uscire come coppia dal GF Vip 6. Delia Duran però ha tenuto duro e ora si prende la rivincita. Come racconterà a Silvia Toffanin, secondo lei Alex non le ha mostrato rispetto. Ma, perché c’è sempre un ma, “lo amo così tanto che ho deciso di perdonarlo per quello che ha fatto. Credo nel nostro amore che è unico e vero. Noi ci amiamo per quello che siamo”.

Ora hanno voglia di ricominciare anche se entrambi sanno che servirà del tempo per ritrovare la stessa intesa e complicità. Anche per dimenticare quell’immagine della Duran che baciava un altro uomo in un locale. Ma quello scatto insieme a Simone Bonaccorsi è stato solo una ripicca. “Un bacio finto, l’ho fatto per vendetta. Volevo solo ingelosirlo per capire fino a che punto poteva arrivare”. Belli lo giudica uno sbaglio anche perché “io sono sempre contrario ai finti gossip”.

E prima di andarsene, l’ultimo affondo di Delia alla rivale. “Lei è una donna falsa e incoerente. Non ha portato rispetto a nessuno, neanche a sé stessa. Penso che lei si fosse innamorata di Alex, mentre per lui era solo amicizia. Il pubblico, a casa e in studio, era convinto fosse altro ma evidentemente si sono sbagliati tutti.