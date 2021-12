Charlene di Monaco, mazzata devastante nel Principato: tristezza infinita

Altro colpo duro per il Principato di Monaco, che festeggia il Natale senza Charlene. La foto scattata sui social non passa inosservata.

Crescono le preoccupazioni a Monaco per le condizioni di salute della principessa Charlene. Infatti dopo la lunga permanenza in Sudafrica dove si era recata per curare un’infezione, non si è più fatta vedere in pubblico. Adesso la principessa si troverebbe in Svizzera per la riabilitazione, ma su di lei si fatica ad avere aggiornamenti. Tra le tante voci di corridoio si è parlato di divorzio imminente, di una grave malattia, di un esaurimento nervoso, ma nulla di confermato e ufficiale.

Quel che è certo è che l’ex nuotatrice non ha partecipato nemmeno alla tradizionale accensione dell’albero di Natale. Inoltre a causa dell’assenza di Charlene, non ha partecipato nemmeno Alberto di Monaco, attuale regnante del principato. Presenti all’accensione tipico della tradizione c’erano i due figli della coppia, i gemellini Jaques e Gabriella. Andiamo quindi a vedere le ultime notizie sulla tormentata vita di Charlene.

Charlene di Monaco, assente anche all’accensione dell’albero: presenti solo i figli

Da poco i piccoli Jaques e Gabriella hanno da poco compiuto 7 anni, ma il loro compleanno non è stato dei migliori. Infatti i due bimbi lo hanno dovuto vivere lontano dalla madre, ricoverata in Svizzera. Durante i festeggiamenti i bambini hanno mostrato dei pigiami coordinati ed una stanza piena di palloncini colorati. Sui social Charlene di Monaco ha deciso di pubblicare una dedica speciale proprio per il giorno dei suoi bambini.

I principini infatti stanno trascorrendo pochissimo tempo con lei e l’unica notizia che li ha resi felici è un suo breve ritorno nel principato. Dopo il nuovo allontanamento, Jaques e Gabriella hanno trascorso con il padre la Festa Nazionale dedicando alla madre il seguente messaggio: “Ci manchi mamma, ti amiamo“, scritto su un foglio con i pennarelli colorati. Resterà da capire quindi quando Charlene deciderà di tornare all’interno del Pricipato.