Calciomercato Juventus, nome nuovo per l’attacco: fa impazzire Allegri! E’ in uscita dal proprio club già a gennaio e potrebbe arrivare in prestito

A di là delle necessità in mediana il mercato della Juventus sembra vertere principalmente sull’attacco. I bianconeri hanno bisogno di rinforzare un reparto orfano della continuità fisica di Dybala e troppo ancorato alla vena di Morata. Lo spagnolo andrebbe riscattato dall’Atletico Madrid per 35 milioni di euro a giugno, ma al momento questa non sembra un’opzione percorribile. Ecco che si aprono quindi scenari diversi, sia per l’immediato che per l’estate. Cherubini e Nedved vorrebbero piazzare due colpi, uno a gennaio e uno a giugno. Ricostruire la prima linea per compensare il deficit realizzativo creatosi dalla partenza di Cristiano Ronaldo. Il piano della ‘Vecchia Signora‘ è quello di trovare una soluzione low cost nell’immediato, magari in prestito, prima di investire in modo serio in estate.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, super bomber in arrivo: firma ad un passo!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, arriva il colpo scudetto: Pioli accontentato

Calciomercato Juventus, nome nuovo per l’attacco: Anthony Martial dal Manchester United

I nomi sono due: Anthony Martial e Gianluca Scamacca. Il francese è in uscita dal Manchester United, dove non sta trovando grande spazio e vuole rimettersi in discussione. Davanti a lui c’è l’obiettivo Mondiale in Qatar e deve ritrovare una continuità di rendimento. Le opzioni paventate dai media inglesi erano riconducibili alla Ligue 1, con Psg e Lione sulle sue tracce. La Gazzetta dello Sport parla invece di una buona chance anche per la Juventus. I bianconeri lo vorrebbero in prestito a gennaio, garantendo magari un diritto di riscatto a giugno, più o meno la stessa cifra necessaria per Morata. In estate poi, il grande obiettivo è il centravanti del Sassuolo, una delle rivelazioni di questo campionato. I discorsi con Carnevali, direttore dei neroverdi, sono già a buon punto. Sul piatto ci sono circa 30 milioni, pagabili in più anni come accaduto con Locatelli. Il 9 di scuola Roma è il prospetto giovane e di sicuro avvenire che tanto piace alla nuova strategia voluta da Agnelli.