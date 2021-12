Calciomercato Juventus, colpo dalla Premier: pronto un super scambio. Allegri avrà a disposizione un altro terzino per allungare la rosa

Si muovono le cose in casa Juventus in vista del mercato di gennaio. Andrea Agnelli è stato chiaro nell’ultima riunione dei soci: non ci sono fondi cospicui da investire nella prossima campagna trasferimenti. L’aumento di capitale, che sfiora i 400 milioni, è servito per mettere a posto le cose e non potrà essere toccato, se non parzialmente, per ingaggiare nuovi calciatori. A questo punto Cherubini e Nedved dovranno essere abili nel trovare le soluzioni più vantaggiose a livello economico e soprattutto dovranno cedere gli esuberi. Sulla lista dei partenti figurano in particolar modo due nomi: Ramsey e Arthur. I due centrocampisti hanno trovato pochissimo spazio in questo campionato, tra guai fisici e motivi tattici. Spendere circa 30 milioni lordi all’anno per gli ingaggi di entrambi è veramente troppo per le casse bianconere. Per loro si potrebbero aprire a breve, quindi, le porte della Premier League.

Calciomercato Juventus, colpo dalla Premier: scambio Arthur-Digne con l’Everton

Secondo quanto riportato dai colleghi di calciomercatoweb.it, Arthur è finito nel mirino dell’Everton. La squadra di Rafa Benitez sta cercando rinforzi per gennaio e avrebbe individuato nel brasiliano l’uomo giusto per la mediana. Sul piatto sembrerebbe esserci uno scambio con il terzino sinistro Lucas Digne. La Juventus lo apprezza dai tempi della Roma e avrebbe finalmente una valida alternativa ad Alex Sandro, troppo discontinuo nel rendimento negli ultimi mesi. L’operazione potrebbe andare in porto a gennaio, con una cifra cash in favore dei bianconeri. Soldi che insieme a quelli di Ramsey (si parla di Newcastle) potrebbero essere dirottati su Gianluca Scamacca, il centranti scelto dalla ‘Vecchia Signora‘ per affiancare Dybala in futuro. Il domino è appena iniziato.