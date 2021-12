Bulimia negli uomini: la storia di Francesco

"Io sono Francesco, ho quasi 30 anni e da quasi 16 soffro di bulimia". Inizia così il racconto di un ragazzo di Roma che, ad iNews24, ripercorre il suo rapporto con la malattia, i cui segni sono ben visibili sulle proprie mani: "I tatuaggi sono distrutti, continuavo a ficcarmi le dita in gola e i denti graffiavano l'inchiostro". Una condizione che ha effetti anche nella vita quotidiana: "Un invito che mi arriva a cena, amici che devono uscire... per me è un grosso no, dover andare significa avere a che fare con il cibo, avere a che fare con il cibo vuol dire avere probabilmente necessità vomitare. Così perdi amicizie". Servizio di Angelo Andrea Vegliante