Ballando con le Stelle, spunta il nome del vincitore: colpo di scena

Spunta il nome dei vincitori di Ballando con le Stelle fra le sei coppie che si sono guadagnate la finale del 18 dicembre. Ecco tutti i dettagli.

Sabato 18 dicembre alle 20:35 inizierà la puntata finale di Ballando con le Stelle, che decreterà i vincitori del programma. Sei coppie si sfideranno per ottenere il trofeo finale: Federico Fashion Style e Anastasia Kuzmina, Morgan e Alessandra Tripoli, Sabrina Salerno e Samuel Peron, Valeria Fabrizi e Giordano Filippo, Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale.

Proprio riguardo il ripescaggio all’ultimo di Bianca e Simone, il pubblico si è diviso. C’è chi considera scandaloso che abbiano deciso in via eccezionale di far votare la giuria e ribaltare il televoto, e chi invece vede la coppia di ballerini proprio come ingiustamente eliminata e favorita per la vittoria di Ballando con le Stelle.

Ballando con le Stelle: i nomi dei vincitori della finale

I sondaggi effettuati, su cui si basano anche le quotazioni delle maggiori società di scommesse, vedono effettivamente Bianca e Simone molto votati e amati dal pubblico. Loro, però, finiscono in seconda posizione con circa il 18% dei voti, seguiti dalla vera rivelazione del programma, Valeria Fabrizi e Giordano Filippo con il 15%.

Chi saranno dunque i vincitori di Ballando con le Stelle secondo i sondaggi? A guadagnare il 48% dei voti sono Arisa e Vito Coppola, che oltre a piacere per le performance di ballo hanno anche fatto sognare come coppia. Morgan, partito come un turbo, ha poi deluso per il suo comportamento e si piazza ultimo con solo il 4% dei voti, come Federico Lauri.

