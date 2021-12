Anticipazioni Il paradiso delle signore, scoppia l’amore: matrimonio e riconciliazione

Nelle due puntate pre-natalizie de Il paradiso delle signore, le anticipazioni rivelano numerosi colpi di scena, che vedono trionfare l’amore. Ecco cosa succederà nelle puntate che andranno in onda su Rai 1 il 23 e 24 dicembre.

Le anticipazioni sulle due puntate de Il paradiso delle signore che andranno in onda il 23 e 24 dicembre 2021 vedono trionfare il bene e l’amore. Veronica ed Ezio avranno dei seri problemi, ma l’incontro di Gloria al cinema sembrerà dare una svolta inaspettata alla loro storia. Ezio, infatti, le chiederà all’improvviso di sposarlo.

LEGGI ANCHE >>> Anticipazioni Beautiful, l’amato personaggio finisce in coma: Liam esce fuori di testa!

NON PERDERTI >>> Anticipazioni Un posto al sole: il terribile segreto di Chiara viene scoperto

Anche Salvatore farà di tutto per riuscire a riconquistare Anna, ma apparentemente i suoi tentativi non vanno a buon fine. Interverrà anche Roberto per cercare di dare qualche consiglio al ragazzo. Ci sarà finalmente il bacio fra Nino e Dora, e la nipotina Serena si potrà riabbracciare di nuovo con Vittorio.

Anticipazioni Il paradiso delle signore: Adelaide stupisce

La contessa Adelaide e Umberto continueranno ad essere al centro delle trame. Decideranno di partecipare ad una lotteria di beneficienza, offrendosi di comprare un ricco premio. Nel cuore di Adelaide, però ci saranno altri pensieri, soprattutto di solitudine: sentirà infatti l’assenza di persone a lei care.

LEGGI ANCHE >>> Anticipazioni Love is in the Air, accesissimo litigio tra Eda e Serkan: tutta colpa della gelosia

Ecco dunque che la contessa deciderà incredibilmente di invitare Ludovica e Marcello a Villa Guarnieri. La magia del natale trasformerà letteralmente anche Armando, che suo malgrado verrà scelto per vestire i panni di Babbo Natale. Per il capo-magazziniere si preparerà ad un Natale in casa Amato assieme ad Agnese.

Ecco l’incontro di Armando ed Agnese, che non riuscivano a parlarsi da diverso tempo: