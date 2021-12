Alfonso Signorini, momento di sconforto per il conduttore: il weekend inizia male

Il weekend inizia male per Alfonso Signorini. I dati sugli ascolti registrati nella serata di ieri al GF Vip 6, venerdì 17 dicembre, sono deludenti

Dura batosta per Alfonso Signorini. Al timone del GF Vip 6, l’amatissimo conduttore non è riuscito a fare la differenza sul piccolo schermo. Nella serata di venerdì 17 dicembre 2021, Signorini si è dovuto nuovamente scontrare con Antonella Clerici e il risultato in termini di ascolti è stato deludente.

Ma andiamo nel dettaglio: Il GF Vip 6, in onda su Canale Cinque, ha registrato l’attenzione di 2.989.000 spettatori con uno share del 19.6%. Risultato bassino rispetto ad Antonella Clerici che, invece, al timone di The Voice Senior su Rai Uno è riuscita a conquistare l’attenzione di 3.553.000 spettatori con il 18.7% di share.

Insomma, nemmeno questa settimana Alfonso Signorini è riuscito, nonostante i dati siano alti, a conquistare il primo gradino sul podio degli ascolti. Staremo a vedere se i new entry nel reality di Mediaset riusciranno ad accendere nuove dinamiche con i ‘vipponi’ e dunque ad interessare un numero sempre più ampio di telespettatori.

Alfonso Signorini di nuovo battuto da Antonella Clerici: tutte le preferenze espresse dal pubblico nella serata di venerdì 17 dicembre

Come dicevamo Signorini è stato nuovamente battuto da Antonella Clerici. Ma veniamo adesso alle altre reti televisive ed ai programmi in onda nella serata di venerdì 17 dicembre: le preferenze del pubblico. Su Italia1 Le Iene presentano: Due anni di Covid ha interessato 945.000 spettatori pari al 6.2% di share.

Rai Due ha proposto Il mistero della casa ed ha raccolto 885.000 spettatori pari al 4.1% di share. Su Rai3 Sergio Marchionne è stato seguito da 912.000 spettatori con il 4.3% di share. Su Rete4 Quarto Grado ha tenuto incollati davanti al video 926.000 spettatori con il 5.4% di share.

Su La7 Propaganda Live ha raccolto 720.000 spettatori con il 4.4% di share. Tv8 ha proposto al proprio pubblico Come ti organizzo il Natale catturando l’attenzione di 234.000 spettatori pari all’1.1% di share. Infine sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha tenuto incollati davanti al video 575.000 spettatori con il 2.6% di share.