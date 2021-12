Alessandro Borghi, la confessione commuove tutti: “E’ stato straziante”. L’attore romano, in continua ascesa, rivela un retroscena doloroso

Una storia d’amore e di coraggio, quel coraggio che serve ad una coppia per stare insieme vent’anni nonostante tutto e tutti. Questo è il tema portante di ‘Supereroi’, il nuovo film diretto da Paolo Genovese con Jasmine Trinca e Alessandro Borghi che oggi erano ospiti a Verissimo.

Tra gli spezzoni che Silvia Toffanin ce n’è anche uno di un trasloco ed è diventato lo spunto per una confessione dolorosa e inattesa. Perché con il tempo abbiamo conosciuto Alessandro Borghi come persona e personaggio forte, come i ruoli che interpreta, e per questo tutti sono rimasti senza parole.

“Il primo trasloco in assoluto che ho fatto è stato per andare via da casa dei miei genitori. È la cosa peggiore che tu possa augurare a qualcuno. Io l’ho trovato straziante”. Parole vere e dirette che dimostrano ancora una volta la profonda umanità di uno degli attori più apprezzati in Italia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Stefano De Martino si toglie un sassolino dalla scarpa: retroscena con Belen

Alessandro Borghi, la confessione commuove tutti: chi è la sua vera fidanzata, Irene

Quella famiglia che Borghi ha formato sul set con Jasmine Trinca, sogna di realizzarla nella vita reale con la sua fidanzata, Irene Forti. La donna si divide tra una carriera come modella e quella come manager, dopo una laurea in Economia Aziendale alla Luiss di Roma.

Una coppia che vive lontano dalle telecamere e dagli obiettivi dei paparazzi, perché entrambi amano tenere separate la vita privata da quella pubblica. Ma un paio di mesi fa Alessandro ha confessato che sogna tra dieci anni di avere una famiglia numerosissima. E se potesse vivere a Bali, indossando infradito tutto il giorno, sarebbe il massimo.