WhatsApp, si può finalmente inviare e ricevere denaro: come fare

Spunta su WhatsApp un metodo per inviare e ricevere denaro. Andiamo a vedere la grande novità in arrivo sull’app di messaggistica istantanea.

Nel corso di questo 2021 WhatsApp ha ricevuto numerosi aggiornamenti, con gli sviluppatori che hanno già in mente nuovi update specialmente dopo il lancio di Meta da parte di Mark Zuckerberg. Da diversi mesi il colosso dei social network sta pensando all’introduzione delle cryptovalute all’interno dell’applicazione di messaggistica. A lanciare la notizia ci hanno pensato i portali specializzati MacRumors e TechCrunch. La grande novità sta per arrivare in anteprima negli Stati Uniti d’America, con il supporto a Novi.

Stiamo parlando di un portafoglio digitale associato a Meta. Inoltre la novità verrà sperimentata anche in India e Brasile. Questa funzione potrà essere utilizzata in maniera simile all’invio di documenti e file vari all’interno di una chat. Questa funzione infatti servirà per consentire delle transazioni attraverso dei messaggi criptati. Il nuovo tool quindi permetterà lo scambio di denaro tra amici e parenti. Questo nuovo strumento però ancora deve arrivare in Italia, ma potrebbe esordire nella penisola nel corso del 2022.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Netflix, calano sensibilmente i prezzi: gli utenti possono festeggiare

WhatsApp, sarà possibile riascoltare un vocale prima di inviarlo: nuova funzione

Sono sempre tante le novità all’interno di WhatsApp e nonostante l’applicazione non abbia dato una nessuna news sulla sicurezza, il team di sviluppatori continua a lavorare ad alcuni strumenti. Infatti l’applicazione del gruppo Meta ha deciso di dare la possibilità di i riascoltare i messaggi vocali prima di inviarli. Ad annunciarlo ci hanno pensato i portali The Verge e iDownloadBlog. Per lungo tempo quindi gli utenti hanno chiesto questa feature e finalmente l’hanno ottenuta.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Cashback, la decisione fa felici gli italiani: sarà un super Natale

Ad ufficiare la notizia ci hanno pensato i canali social del social network. Qui si legge che è in fase di rilascio per tutti i dispositivi (Android, iOS, Web e desktop). Inoltre l’applicazione è autoesplicativa. Infatti basterà aprire una qualsivoglia chat e tenere premuto il classico pulsante del microfono, collocato in basso a destra. Mentre si registra l’audio quindi si potrà stoppare l’invio del messaggio per poi riprenderlo successivamente. Inoltre ci sarà anche l’icona del cestino, se l’utente vorrà eliminare l’audio prima di inviarlo.