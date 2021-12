“Ha detto che era una semplice cisti”: come sta Valentina Ferragni dopo il tumore

Sembrava che fosse un semplice brufolo quello sulla fronte di Valentina Ferragni. In realtà si trattava di un tumore maligno: come sta adesso

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Valentina Ferragni è tornata a parlare del tumore scoperto per caso. La sorella di Chiara si è allarmata quando ha notato che, a distanza di tempo, un piccolo brufolo presente sulla fronte non andava via: “Sono andata da un dermatologo che mi ha detto che era una semplice cisti, da togliere senza fretta“.

Ma non contenta, a distanza di altro tempo, la 28enne milanese ha deciso di sottoporsi ad un altro controllo. A questo punto la dottoressa che l’ha visitata si sarebbe insospettita: “Ha deciso di levarlo per capire cosa fosse”. A distanza di una settimana l’esito non ha dato buone notizie alla minore di casa Ferragni. Come ha spiegato la sorella della più nota influecer, si trattava di un carcinoma a base circolare.

Valentina Ferragni è tornata a parlare del suo tumore: come sta adesso

Quello che sembrava un brufolo sulla fronte di Valentina Ferragni in realtà era un carcinoma. Fortunatamente però, come ha raccontato la sorella di Chiara a Verissimo, tra i tumori epidermici il suo non era il peggiore. Inoltre la 28enne ha spiegato che se avesse aspettato altro tempo prima di analizzarlo, avrebbe dovuto sottoporsi ad un intervento più invasivo.

Ma come sta adesso? Ebbene, valentina ha detto: “Dovrei essere guarita al 100%”. Infine la bella milanese ha parlato di sua sorella Chiara affermando di essere la sua più grande fan. Valentina, difatti, ha deciso di seguire le sue stesse orme.