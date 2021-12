Uomini e Donne, indiscrezione pazzesca: la scelta di Roberta

Come aveva promesso, Roberta ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne, ed ha lasciato la trasmissione. Scopri con chi ha preferito iniziare una relazione fra i suoi due pretendenti, Luca e Samuele.

All’inizio della sua esperienza a Uomini e Donne, Roberta Ilaria Giusti aveva definito così il suo uomo ideale: “Un ragazzo rispettoso, buono, con le spalle larghe, molto paziente. Una persona che mi permetta di essere me stessa a 360 gradi, che non si lasci travolgere dalle circostanze. Che abbia una personalità riconoscibile e mi faccia ridere tanto“.

Proprio questo è ciò che Roberta sentiva di non riuscire a trasmettere attraverso le telecamere: il suo lato più infantile. Le piace molto stuzzicare chi ha intorno e non ama chi ha un carattere orgoglioso. Le anticipazioni della prossima puntata di Uomini e Donne rivelano che Roberta nella sua scelta non ha tradito sè stessa e le sue ambizioni.

Uomini e Donne, chi ha scelto Roberta?

Le registrazioni delle prossime puntate di Uomini e Donne confermano che Roberta ha fatto la sua scelta, proprio come aveva annunciato. Si è infatti presa il tempo di fare un’ultima esterna con Luca e Samuele, e poi ha scelto la persona con cui lasciare il programma. Il bacio dato a Luca ha fatto pensare a molti che lei avesse già scelto.

La realtà si è rivelata completamente differente: la scelta di Roberta è Samuele, che c’è sempre stato, anche a costo di essere ridicolizzato e preso in giro. Ha dimostrato di avere le spalle larghe, e di essere capace di rendere la sua tronista vulnerabile e dolce, nonostante il suo carattere impulsivo.

Ecco la lettera che Luca ha scritto alla redazione di Uomini e Donne: