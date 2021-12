Uomini e Donne, Matteo Ranieri confessa: “Avevo un sacco di problemi”. Pubblico sconvolto

Uomini e Donne ha cambiato la vita a Matteo Ranieri. Il bel tronista ha rivelato tutti i suoi problemi: pubblico sorpreso

Per molti Uomini e Donne cambia la vita. E’ il caso di dirlo per il tronista Matteo Ranieri. L’ex di Sophie Codegoni ha confessato che prima di arrivare nel dating show ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale Cinque, aveva “un sacco di problemi”. Il bel 29enne, che attualmente sta approfondendo la sua conoscenza con Martina Viali, al centro dello studio ha parlato di come sia riuscito ad aprirsi grazie al programma di Maria.

Ranieri, fortemente voluto sul trono di Uomini e Donne, ha deciso di raccontarsi senza veli per spronare la sua corteggiatrice Martina a lasciarsi andare. Il 29enne ha raccontato che a causa di un grave lutto aveva difficoltà a stare da solo con se stesso: “Pensare alle cose mi da un po’ di problemi. Ringrazio la mia psicologa che mi ha aiutato tanto. Mi sono fatto coraggio ed ho affrontato cose che pensavo non fossero giuste“.

Uomini e Donne, il bel tronista Matteo Ranieri confessa: “Sento la telecamera”

Al centro dello studio assieme a Martina Viali, l’ex di Sophie Codegoni ha confessato di sentire il peso delle telecamere: “Non riesco ad aprirmi”. Tutto è venuto fuori con l’intento di dare coraggio alla sua corteggiatrice, Martina, che appare insicura dinanzi alle telecamere. “Non è solo la timidezza. Per me c’è un po’ un mondo. Ho i miei demoni e problemi“, ha detto il bel tronista affermando di vedere Martina troppo chiusa.

A questo punto la bella corteggiatrice ha replicato. “Ci metto un po’ in generale ma è una cosa mia. Sono cosi”, ha chiosato Martina sottolineando: “Non ho avuto belle esperienze”. Matteo Ranieri deciso e ben saldo sui suoi passi ha chiesto ancora alla sua corteggiatrice di lasciarsi andare e di aprirsi di più. “Vorrei sentirti anche quando sono a casa. Se non so nulla di te mi rimane poco“, ha concluso il bel tronista. Dopo questa conversazione avvenuta al centro dello studio di Uomini e Donne, staremo a vedere come andranno le cose tra Matteo e Martina.