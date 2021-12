Uomini e Donne, Maria ha scelto il nuovo tronista: ritorno clamoroso

Una decisione clamorosa ha sorpreso tutti i telespettatori di Uomini e Donne. Si avvicina un ritorno inaspettato nel dating show condotto da Maria De Filippi.

Gli ultimi troni hanno deluso le aspettative dei telespettatori e degli addetti ai lavori. Diversi retroscena e appuntamenti avvenuti al di fuori del contesto televisivo non hanno fatto altro che mettere in dubbio la veridicità del programma stesso che adesso è in cerca di riscatto dopo le ultime delusioni. Infatti l’ultima mossa di Maria De Filippi, moglie di Maurizio Costanzo e conduttrice del dating show, sembra essere azzeccata e vincente.

Dopo Matteo Ranieri, secondo le ultime indiscrezioni sul dating show, sembra essere in dirittura d’arrivo un’altra vecchia conoscenza del programma la cui presenza sembra aver esaltato i milioni di telespettatori che seguono con ansia le vicende amorose dei protagonisti.

Uomini e Donne, la decisione sorprende tutti: ritorno clamoroso

Maria De Filippi sembra aver scelto chi affiancare a Matteo Ranieri: Luca Salatino la non scelta di Roberta Giusti. Le anticipazioni della registrazione del 16 dicembre 2021 annunciano al pubblico da casa la decisione della padrona di casa di far diventare Luca il nuovo tronista di questa edizione.

Dunque, secondo quanto riferito da Il Vicolo delle News l’ormai ex corteggiatore della Giusti ha accettato la proposta salendo così sul trono. Pare proprio che Luca sia entrato nel cuore della redazione e di Maria De Filippi che già quando lui corteggiava l’ex protagonista l’aveva a cuore. Seguiranno aggiornamenti.