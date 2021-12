La bambina nella foto oggi è una nota influencer e una delle ragazze più desiderate non solo del GF Vip 6, ma anche al di fuori della casa più spiata d’Italia. Il viso è rimasto pressoché uguale e in molti l’hanno riconosciuta a una prima occhiata.

La protagonista di oggi è nata a Los Angeles il 5 luglio 1994. È nata da padre italiano e madre americana. Infatti nel corso della sua infanzia si è trasferita in Abruzzo. Sin da bambina è rimasta ammaliata dal mondo del cinema e dello spettacolo e così, una volta raggiunta la maggiore età è volata proprio a New York per inseguire il sogno di diventare attrice, dove ha studiato. È una ragazza molto testarda e tenace: ottiene sempre ciò che vuole e si mette in gioco pur di raggiungere i suoi obiettivi. In amore ci mette la stessa dose di energia per far sì che il rapporto non vada a rotoli.

Oltre all’amore indiscusso per la recitazione e il mondo dello spettacolo, la protagonista di oggi è un’amante degli amici a quattro zampe. Ama tantissimo gli animali e difatti ha una cagnolina di nome Simbah, presente anche lei come la sua padroncina su Instagram con un profilo ufficiale.

Oggi è la star indiscussa del GF Vip e la più desiderata: la riconosci?

In passato ha avuto una relazione con Luca Onestini, storia d’amore nata all’interno del programma di Uomini e Donne, ma interrotta nel momento in cui ha deciso di proseguire la sua conoscenza con Marco Cartasegna.

Nel 2019 ha partecipato a L’Isola dei Famosi e qui, nell’Honduras ha legato con Jeremias Rodriguez e i due hanno intrapreso una relazione conclusasi dopo la fine del programma. Alcune voci hanno parlato di un suo avvicinamento con Andrea Iannone ma tale scoop non ha mai trovato conferme. Come tutti avrete sicuramente capito la bambina nella foto non è altri che Soleil Sorge.