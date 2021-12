Michael Schumacher, la Foto spopola sul web e spiazza tutti: “È irriconoscibile”

Spunta sul web una foto inedita di Michael Schumacher: il sette volte campione del mondo di F1 stava salutando proprio lui: la reazione dei fan.

Alla Formula 1 moderna manca tantissimo Michael Schumacher, che a causa dell’incidente rimediato a Méribel nel 2013 non ha potuto ad assistere né all’evoluzione del campionato automobilistico né al proseguire della carriera del figlio Mick. Durante la sua carriera, però, Michael ha potuto osservare l’evoluzione del paddock, vedendo la crescita anche dei figli dei suoi colleghi. In questi giorni sta spopolando una foto sul web che vede protagonista proprio il sette volte campione del mondo.

Da poco infatti si è concluso il campionato di Formula 1, che ha coronato per le prima volta Max Verstappen come campione del Mondo. Su Twitter è spuntata la foto di Michael con un piccolo bambino biondo che già mostra grande personalità. Il bambino in questione è proprio ‘Super Max‘, cresciuto tra i box della F1. Infatti il padre, Jos Verstappen, ha corso per ben sette team diversi e nella stagione 1994 è stato anche compagno di squadra di Schumacher.

Michael Schumacher, spunta su Twitter la foto con Max Verstappen: il retroscena

Una splendida immagine del Re Michael Schumacher con un piccolo Max Verstappen oggi campione del mondo. Michael sei e sarai sempre il più grande. #Verstappen pic.twitter.com/NdeXQnpJfW — eldiablo de oz (@RayEldiabloz) December 12, 2021

Su Twitter, dopo la conquista del campionato 2021, è spuntata una foto del piccolo Max Verstappen salutato da Michael Schumacher. Una foto che in molti potevano aspettarsi, visto il rapporto che aveva il campione tedesco con Jos Verstappen. Infatti i due hanno diviso anche il box nel 1994, quando erano sotto contratto con la Benetton di Flavio Briatore. Le due famiglie hanno quindi spesso condiviso dei momenti insieme.

A raccontare un aneddoto su Michael Schumacher ci ha pensato lo stesso Max Verstappen, che in passato ha parlato del campione tedesco ricordando che per lui era semplicemnte ‘Zio Michael‘. Il neo-campione del mondo olandese ha spesso ricordato i weekend trascorsi insieme all’ex ferrarista e ai suoi figli, Mick (ora in Formula 1) e Gina. Inoltre per ‘Super Max’ non mancano i ricordi sui kart con papà Jos e Zio Michael. Infatti in passato l’olandese ricordò: “Erano a due posti. Michael con Mick o Gina, mio padre con me. E quando la situazione diventata pericolosa, loro riprendevano subito il controllo“.