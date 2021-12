Manuel Bortuzzo scoppia a piangere davanti a tutti: il motivo del suo crollo

Nella serata di ieri Manuel Bortuzzo è scoppiato a piangere davanti a tutti: il motivo dietro al crollo del concorrente più amato.

Questa è una settimana importantissima per il GF Vip visto che scadono i contratti di diversi concorrenti. Tra quelli che rimarranno certamente troviamo Manuel Bortuzzo, che sta sfruttando al meglio la sua esperienza all’interno della casa. Un anno fa il nuotatore rivelò: “Sì vorrei tanto fare il Grande Fratello Vip, per mille motivi. Un giorno ne ho parlato seriamente non mio padre e mi ha capito. Perché la forza di questo bel programma è quella di mostrare tanti personaggi nel loro quotidiano“.

Inoltre l’ex nuotatore era già pronto a mostrare i suoi pregi, difetti e le sue abitudini, dando al pubblico quindi uno spaccato della sua vita quotidiano. Per questo Bortuzzo era pronto all’inizio di questa avventura. Per concludere la sua candidatura, Manuel affermò: “Nel programma porterei la mia rinascita. La gente non sa come avvicinarsi alla disabilità. C’è una sorte di imbarazzo che noi percepiamo al volo“. Dopo aver fatto breccia nel cuore del pubblico, Bortuzzo ha dovuto subire l’addio del suo compagno preferito all’interno della casa, Aldo Montano. Andiamo quindi a vedere la sua reazione.

Manuel Bortuzzo scoppia in lacrime: la reazione dopo l’addio di Aldo Montano

Fino ad una settimana fa Manuel Bortuzzo era pronto a lasciare il programma, come confidato anche ad Aldo Montano. Una scelta condizionata anche dall’uscita proprio del campione olimpico. Infatti l’ex nuotatore ha affermato: “Sono con te anche in questo esco. Ti dirò che da una parte spero per te che ad aspettarti ci sia Olga, sarebbe davvero bello. Però dall’altra parte mi auguro di no, così vieni a dormire da me“.

La dinamica con Lulù Selassiè però avrebbe convinto Bortuzzo a rimanere, allo stesso tempo però l’ex nuotatore è in crisi per l’imminente uscita di Aldo. Manuel ha rivelato a Montano che ha parlato di lui in confessionale. Infatti il concorrente ha affermato: “Sai che in confessionale mi hanno chiesto di te… devi rimanere, cioè sì che dovresti rimanere“. Purtroppo però Aldo è convinto delle sue scelte e sarebbe pronto ad abbandonare la casa nella puntata di stasera.