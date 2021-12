Khaby Lame: “Il mio sogno è il cinema, porterò un film a Venezia”

“Anno drammatico per il covid, la quarantena, le restrizioni. Io ho fatto contenuti per strappare sorrisi in questo periodo buio”. Sono queste le parole dell'influencer di tik tok più conosciuto in Italia Khaby Lame, a margine di un evento organizzato da Tik Tok a Milano. "Il mio sogno futuro? Il cinema. Porterò un film a Venezia”.