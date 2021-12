GF Vip 6, protagonista de L’Eredità tra i nuovi concorrenti: grande sorpresa

Grande sorpresa per gli appassionati de L’Eredità. Protagonista del seguitissimo game show di Rai Uno questa sera farà il suo ingresso nella casa del GF Vip 6: scopriamo di chi si tratta

Manca pochissimo al 28esimo appuntamento con il GF Vip 6. Come comunicato lunedì scorso da Alfonso Signorini, questa sera la casa più spiata d’Italia riaprirà le proprie porte a tre nuovi concorrenti, tra questi anche una protagonista de L’Eredità: Federica Calemme.

Ebbene, la bellissima 24enne napoletana dopo aver vestito i panni della Professoressa nel game show di Flavio Insinna su Rai Uno approderà adesso su Mediaset grazie al suo ingresso nella casa di Cinecittà. Ma la Calemme non è stata solo protagonista a L’Eredità: nel 2017 ha partecipato a Miss Italia dove ha vinto la fascia di Miss Tv Sorrisi e Canzoni. Successivamente è apparsa anche in una puntata di Ciao Darwin.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> GF Vip 6, si avvicina un clamoroso ritiro: “Via per problemi familiari”

Federica Calemme questa sera varcherà la porta rossa del GF Vip 6: la Professoressa de L’Eredità porterà nuove dinamiche nel reality di Mediaset

Federica Calemme, ex volto de L’Eredità, approderà questa sera, venerdì 17 dicembre, nella casa più spiata d’Italia. Federica ha 26anni ed è nata e cresciuta a Napoli. Attualmente, per motivi professionali, vive a Roma. Non è un volto conosciutissimo sul piccolo schermo ma nel corso degli ultimi anni ha preso parte in più programmi televisivi.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> “Non mi va di piangere” e poi scoppia in lacrime: momento commovente ad Amici 21

Seguitissima sui social network la bellissima 26enne lavora come modella e influencer. Per lei l’ingresso nella casa del GF Vip 6 potrebbe rappresentare una grande svolta. Staremo a vedere quali dinamiche aprirà nel reality di Mediaset ma soprattutto a quale ‘vippone’ farà girare la testa.