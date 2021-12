GF Vip 6, si avvicina un clamoroso ritiro: “Via per problemi familiari”

Nuovo clamoroso ritiro per il GF Vip 6. Infatti una concorrente ha dovuto abbandonare la casa per alcuni problemi familiari: i dettagli.

Altro grande addio per il GF Vip 6, con Manila Nazzaro che nella giornata di ieri si è ritirata dalla trasmissione. L’ex Miss Italia avrebbe abbandonato la Casa, non accettando il prolungamento di contratto. Inoltre Manila avrebbe detto di uscire per alcuni problemi familiari. Al momento sul suo abbandono regna il mistero, visto che la Nazzaro ha solo accennato che si tratterebbe dei suoi figli.

Secondo molti esperti di gossip potrebbero esserci problemi con il papà dei bambini. Al momento non c’è ancora nulla di certo. Tutte le ipotesi trapelate sul web non sono piaciute al compagno di Manila, Lorenzo Amoruso. Qualche ora fa l’uomo ha deciso di fare chiarezza, registrando un video su Instagram per mettere in chiaro alcune cose. Amoruso ha parlato di alcune persone che hanno ipotizzato di una Manila in bilico perché vorrebbe più soldi per proseguire l’avventura e altre cose spiacevoli, ma nulla di tutto ciò è vero.

GF Vip, Manila Nazzaro dice addio: il marito conferma i problemi familiari

Stando ad alcune indiscrezioni l’uscita di Manila Nazzaro è dovuta a questioni ancora più complicate rispetto al mero denaro. Lorenzo Amoruso ha quindi confermato che ci sono problemi familiari per Manila. Sui social l’uomo ha infatti affermato: “Ci sono dei problemi familiari che stiamo cercando di risolvere. Chiaramente ci stiamo impegnando tutti, tutta la famiglia e non solo. Nel momento in cui ci sarà, speriamo, una soluzione la decisione sarà comunque di Manila”.

Nella puntata di stasera, quindi Manila dovrà decidere se rimanere all’interno della casa o meno. Inoltre sempre la showgirl ha rivelato che quando si prendono decisioni per il bene dei figli non sono mai sofferte. Infine nelle ultime ore Lorenzo Amoruso ha invitato i principali siti di gossip a non lanciare voci infondate, che mettano i soldi al primo posto per l’ex Miss Italia.