Droga dal Marocco e Sud America: arrestati anche ultras del Milan

Ci sono anche tre appartenenti alla Curva Sud del Milan tra gli otto destinatari di altrettante misure cautelari, indagati a vario titolo per importazione di grandi quantitativi di cocaina dal Marocco e di hashish dal Sud America. L’attività investigativa, condotta dai poliziotti della Sezione Omicidi della Squadra Mobile, ha preso il via dopo il tentato omicidio di Enzo Anghinelli, ferito alla testa con un colpo di pistola il 12 aprile 2019, mentre transitava su via Cadore a Milano. Tre indagati sono stati portati in carcere, quattro ai domiciliari e uno sottoposto all’obbligo di presentazione alla pg con divieto di dimora.