Cecilia Rodriguez incinta? Arriva l’annuncio ufficiale della sorella di Belen. Le voci della dolce attesa si erano fatte sempre più insistenti

Le cose tra loro sembrano filare per filo e per segno, senza nessun problema di sorta. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono sempre inseparabili, continuando a coltivare la loro passione sui social come nella vita. Dalla scintilla scoccata all’interno della Casa del Grande Fratello VIP ne è passata di acqua sotto i ponti, ma nessun passo indietro. La sorella di Belen è sempre più convinta della sua scelta dell’epoca, quando mollò Francesco Monte per unirsi al figlio del grande Francesco. Negli ultimi mesi i due avevano lasciato intendere di voler mettere su famiglia la più presto. C’è la volontà di avere un figlio per suggellare la loro unione e proprio Belen sembra aver conferito maggiore convinzione a tale scelta. La nascita della piccola Luna Marie ha sciolto il cuore della zia, finalmente pronta ad avere un bebè tutto suo. Sui social si era spara in queste ore la voce secondo cui Cecilia fosse già incinta di Ignazio.

Cecilia Rodriguez incinta? La modella argentina smentisce su Instagram

Per fare chiarezza sulla questione, la Rodriguez ha voluto realizzare una story su Instagram dedicata al tema. La modella argentina ha smentito i rumors, ammettendo che non vede l’ora di diventare mamma ma non è ancora questo il momento. Le sue parole sono state: “Ci tenevo a dire che non sono incinta, ma ho la faccia di una incinta? Magari, ma non lo sono. Quando sarà il momento ve lo dirò, perché non vedo l’ora. Sono della teoria che ogni cosa, soprattutto una cosa così importante come un figlio, debba arrivare al momento giusto. Quindi serenità”.

Le indiscrezioni, cha vanno avanti praticamente dal giugno 2020, non sono quindi veritiere. Di certo i fan non vedono l’ora che il dolce giorno possa arrivare al più presto.