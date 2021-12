Antonella Clerici, novità in vista: l’annuncio spiazza tutto il pubblico. Succederà alla vigilia di Natale ed è la conferma di un grande successo

La seconda stagione di The Voice Senior deve ancora entrare nel vivo con le sfide diretta tra i cantanti che serviranno per determinare i finalisti e il vincitore. Ma intanto c’è una novità importante sul futuro del programma di Antonella Clerici e succederà nella settimana che porta al Natale.

La prossima puntata infatti, seguendo la collocazione abituale, avrebbe dovuto essere trasmessa venerdì 24 dicembre sfidando il Grande Fratello Vip 6. Ma in realtà questa sfida non ci sarà per due motivi: Canale 5 ha deciso di non mandare in onda il reality alla vigilia di Natale. E lo stesso farà la Rai con Antonellina.

La nuova puntata di The Voice Senior 2 infatti sarà trasmessa giovedì 23 dicembre, anticipata di 24 ore rispetto al solito. La Rai ma la stessa Clerici hanno ritenuto più opportuno lasciare libera la sera della vigilia di Natale e così il talent musicale si sconterà contro la nuova edizione di Caduta Libera! con Gerry Scotti.

Antonella Clerici, novità in vista: tutto quello che succederà nelle prossime settimane

Ma non è questa l’unica novità sul futuro di The Voice Senior. Il programma infatti sarà temporaneamente sospeso durante tutte le feste natalizie e riprenderà soltanto venerdì 7 gennaio. la prima di tre puntate che porteranno alla finale del 21 gennaio quando conosceremo il nome del nuovo vincitore.

La settimana successiva, sempre di venerdì, potrebbe esserci uno speciale concerto dei tre ragazzi de Il Volo e quella successiva è in programma il Festival di Sanremo. Dall’11 febbraio invece dovrebbe cominciare la nuova stagione de Il cantante mascherato, lo show condotto da Milly Carlucci.