Antonella Clerici, appello commovente in diretta tv: cos’è successo

Antonella Clerici ha fatto commuovere l’intero pubblico da casa con il suo appello in diretta tv. La conduttrice ha voluto ricordare una persona in particolare, sensibilizzando una questione particolare.

Oggi, venerdì 17 dicembre, è andato in onda l’ultimo appuntamento settimanale di E’ sempre mezzogiorno, il programma condotto da Antonella Clerici. La padrona di casa all’inizio della puntata odierna, come già fatto diverse volte in passato, a un certo punto della diretta dopo aver raggiunto il centro dello studio dopo la sigla ha deciso di ricordare una persona speciale la cui storia ha commosso tantissimi telespettatori. Antonella Clerici ha invitato tutti gli spettatori di Rai1 a sostenere la maratona Telethon, la cui campagna di raccolta fondi terminerà domenica sera con una puntata di Soliti Ignoti, su Rai1.

Per far breccia nel cuore del suo pubblico e sensibilizzare l’evento, la padrona di casa ha deciso di raccontare la storia di Giovanna, una bambina dolcissima e bellissima che ha un ritardo cognitivo. Una malattia rara la sua che sicuramente porterà tantissime persone a dare il proprio contributo per aiutare tutti i bambini che soffrono di tale malattia.

Antonella Clerici, appello commovente in diretta tv: pubblico commosso

“Giovanna è una bambina che ha un ritardo cognitivo: non parla bene, scrive con difficoltà, e un gesto che per noi è semplice, come allacciarsi le scarpe, per lei può essere molto complicato – esordisce Antonella Clerici -. Tante persone come Giovanna non si arrendono alle malattie genetiche rare. Telethon è nato proprio per combatterle queste malattie che, a causa della loro rarità, spesso sono dimenticate. Il nostro compito è quello di aiutare la ricerca”. Appello commovente che sicuramente sarà arrivato dritto nei cuori di tutti i milioni di telespettatori che hanno seguito la puntata odierna.