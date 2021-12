Anticipazioni Uomini e Donne, Gemma Galgani sconvolge lo studio: sorpresa con Leonardo

Le anticipazioni di Uomini e Donne svelano di una sorpresa di Gemma Galgani in studio: grandi novità con Leonardo

L’ultima puntata della settimana di Uomini e Donne andrà in onda oggi, su Canale 5 a partire dalle 14:45, in compagnia di Maria De Filippi e tutti i protagonisti del dating show.

Ci sarà uno spazio dedicato al Trono Classico ed uno al Trono Over, con il primo che vedrà protagonista Matteo Ranieri. Il tronista è uscito in esterna con Federica, con cui è stato molto bene, ma con la quale non c’è stato alcun bacio. Un’altra esterna, invece, è arrivata con una ragazza nuova che è scesa a corteggiarlo. Per quel che riguarda Martina, con la quale c’era stata precedentemente un bacio, ha deciso di non andare in esterna.

Anticipazioni Uomini e Donne, Gemma Galgani ha baciato Leonardo

La puntata di oggi si apre con Gemma Galgani sotto i riflettori per l’esterna con Leonardo nella quale è scattato il primo bacio. Tina Cipollari e Gianni Sperti sono subito intervenuti scaturendo una discussione.

