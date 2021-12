Alex Belli torna al GF Vip: è la resa dei conti

Nella puntata di stasera del GF Vip 6, Alex Belli tornerà in Casa per un faccia a faccia: è arrivata la resa dei conti

Nella puntata di lunedì 13 dicembre, Alex Belli è stato squalificato dal GF Vip 6 perché entrato in contatto con sua moglie, Delia Duran violando il rigido protocollo imposto dal reality show causa Covid. I concorrenti, infatti, non potevano avere nessun contatto con l’esterno, se non a distanza, com’è avvenuto più volte nel corso di queste settimane.

Tuttavia, l’attore di Centovetrine ha dei conti in sospeso all’interno del reality show e, stando a quanto riportato da Giuseppe Porro, sembrerebbe proprio che stasera farà il suo rientro -presumibilmente a distanza- per mettere i puntini sulle ‘i’.

Alex Belli tornerà all’interno della Casa del GF Vip 6

Con ogni probabilità, Alex Belli dovrà chiarire il rapporto con Soleil Sorge. L’ultima volta che i due si sono visti è stato nel giardino della Casa del GF Vip quando l’ex tronista di Uomini e Donne gli ha fatto recapitare la valigia per uscire dal programma ed ha avuto anche un duro scontro con Delia Duran.

Non era difficile immaginare che l’attore sarebbe tornato a discutere con Soleil, ma ciò che avrà da dirgli è sicuramente inaspettato: Alex difenderà a tutti i costi il suo rapporto con sua moglie con la quale l’abbiamo visto litigare dopo essere usciti dal reality show?