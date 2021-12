WhatsApp cambia completamente: 5 novità assurde nel 2022!

WhatsApp è pronta ad aggiungere nuovi strumenti anche nel 2022. Andiamo quindi a vedere le 5 novità che ci attendono durante il prossimo anno.

Anche quest anno WhatsApp è una delle applicazione più utilizzate al mondo, con oltre due miliardi di utenti attivi. Infatti gli sviluppatori dell’app hanno aggiunto numerose funzioni nel corso di questo 2021. L’anno prossimo però il colosso Meta è pronto ad aggiornare ulteriormente l’applicazione. Queste cinque funzioni arriveranno sia su iOS che su Android.

La prima novità potrebbero riguardare la funzione ‘Multi-Dispositivo‘. Questa funzione servirà per consentire gli utenti di disconnettersi da un dispositivo ma rimanere connessi a un altro ed è già disponibile nella versione Beta. Gli utenti avranno anche la possibilità di scegliere dove chiudere l’applicazione. Poi spazio anche ai Reels all’interno dell’applicazione di messaggistica.

La terza novità riguarda l’eliminazione di un messaggio anche dopo i 68 minuti dall’invio. Quindi con questa funzione sarà possibile cancellare tutto indipendentemente da quando è stato inviato il messaggio. Infine WhatsApp è pronta ad introdurre i temi, per personalizzare l’app e cambiare colore dell’interfaccia.

WhatsApp, cambia la versione pc: nuovo aggiornamento in corso

Sono sempre tanti gli aggiornamenti che coinvolgono WhatsApp. Stavolta però l’ultimo update non riguarda la versione mobile ma quella per pc. Infatti la novità arriverà sia per Windows che per macOS. Sarà possibile scaricare la Beta sul Microsoft Store. Inoltre la nuova Universal Windows App (UWP) di Whatsapp è completamente riscritta da zero. Nella sua versione Windows 11 integra anche i rinnovati effetti grafici Acrylic. Con il nuovo sistema operativo aumenta anche la velocità dell’applicazione che si aprirà in meno di un secondo.

Viene introdotta anche la funzione disegno, che permette di disegnare su un pannello dedicato e di inviare il risultato come immagine. Le notifiche verranno inviate anche ad applicazione chiusa. Secondo il portale Aggiornamenti Lumia mancherebbero solamente gli stickers, che con molte probabilità verranno aggiunte nelle versioni successive. Per quanto riguarda iOS l’applicazione aggiornata dovrebbe funzionare anche su iPad. Al momento però non si hanno informazioni per quanto riguarda la data d’arrivo su Mac e nemmeno su iPad.