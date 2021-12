Vaccino ai bambini, primo giorno a Milano: le reazioni dei genitori

La campagna vaccinale anti-covid prosegue in tutta Italia. Giovedì 16 dicembre è, a suo modo, una data da segnare in agenda: cominciano le vaccinazioni ai bambini dai 5 agli 11 anni. L’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) ha infatti dato il via libera alle somministrazioni: La circolare del Ministero della Salute prevede la somministrazione di due dosi a distanza di tre settimane l’una dall’altra. Il vaccino scelto dalle autorità sanitarie è quello di Pfizer (mRNA pediatrico Comirnaty).

La prima giornata di somministrazioni è cominciata in contemporanea in tutta Italia. Molti i genitori che hanno deciso, da Milano a Palermo, di vaccinare i propri figli per tutelarli dalla pandemia Covid. Che, proprio in queste settimane, sta avviandosi a una recrudescenza a causa della variante Omicron. Motivo per cui i governi europei, sulla scorta di quello italiano, stanno pensando di introdurre dei tamponi all’ingresso dei confini nazionali.

In generale, si è registrata una sostanziale fiducia nei confronti del vaccino da parte dei genitori. A Milano, davanti al centro vaccinale Kids di Viale Scarampo, i microfoni di Free.it hanno raccolto dichiarazioni entusiaste: “Non vedevamo l’ora – dice Cristina, mamma di Niccolò – aspettavamo questo giorno da mesi. Per fortuna è arrivata la data come regalo di Natale.” C’è chi poi si dichiara più tranquillo in vista delle imminenti festività in famiglia: “Adesso possiamo trascorrere le feste con maggiore serenità dice Davide, papà di Serena – senza il timore di ammalarsi o di far ammalare nonni e zii.”

Certo: in fila per la prima giornata di vaccinazioni erano presenti persone già convinte dell’efficacia del vaccino. Motivo per cui pediatri e medici, in generale, stanno provvedendo a una campagna informativa mirata a illustrare l’importanza della vaccinazione: “Eravamo già convinti, poi abbiamo sentito il pediatra, certo. Ma non abbiamo avuto alcun dubbio”, confermano altri genitori che uscivano dall’hub di Viale Scarampo. La campagna proseguirà per i giorni a venire, con lo scopo – nel breve periodo – di un Natale sereno in famiglia.